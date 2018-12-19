"مطاردة تريليون مسروق".. مسلسل روسي عن أخطر المحتالين!

صرح رجل الأعمال الروسي، ألكسندر ليبيديف، بأنه يعتزم تصوير مسلسل تلفزيوني عام 2019، عن محتالين سرقوا ما لا يقل عن مليار روبل (نحو 16 مليون دولار) من حسابات البنوك.





وخلال حفل تقديم كتابه الجديد "مطاردة تريليون مسروق"، يوم الأحد 16 ديسمبر الجاري، في موسكو، قال ليبيديف إنه يخطط لتصوير 50 حلقة تستغرق كل منها 50 دقيقة.



