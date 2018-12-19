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تونس لم ترسل دعوة لبشار الأسد لحضور القمة العربية

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:19 ص
تونس لم ترسل دعوة لبشار الأسد لحضور القمة العربية
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مروى الجلاصي
 
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أكد وزير الخارجية خميس الجهيناوي على أن تونس لم ترسل دعوات حاليا، لحضور أشغال القمة العربية إلاّ للملكة السعودية والإمارات.

وكذب الجهيناوي ما راج حول دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور أشغال القمة العربية، موضحا في الآن ذاته بأن إتخاذ قرار من ''وضعية سوريا''  يتم بعد إجتماع الرؤساء العرب في القمة، قائلا ''هوما يقرروا موش تونس تقرر".

و يشار، إلى أن تونس ستحتضن أشغال القمة العربية في مارس 2019.
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