استاذ تخطيط: مصر تتحول الآن من دولة ممر لـ ترانزيت (فيديو)





قال الدكتور عماد الساعي، أستاذ إدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجي، إن مصر نجحت الفترة الأخيرة في استخدام القوة الناعمة بشكل قد لا يخطر على بال إنسان، لافتًا إلى أن حجم المصريين في النمسا لهم قدرة على التأثير على صناعة القرار في فيينا.وأضاف أستاذ ادارة الازمات، خلال حوراه مع الفضائية "المصرية"، مساء الثلاثاء، أن علاقة مصر قديمة للغاية، حيث كان المصريين يذهبون للفينا كمصيف، عندما كانت مصر بوضع اقتصادي جيد، لافتًا إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنمسا قبل بداية انعقاد مؤتمر "أفريقيا_أوروبا" لم يحدث من قبل، وهذه الزيارة يتم التحضير لها منذ 2016.ولفت إلى أن النمسا دولة تعداد سكانها لا يزيد عن 8 مليون مواطن، في حين يزورها 40 مليون سائح، وهذه التجربة من الممكن أن تستفيد منها مصر بشكل جيد، خلاف تجربتها الناجحة في مجال الزراعة والنقل النهري.وأشار إلى أن مصر تتحول من دولة الممر "قناة السويس" لدولة الترانزيت، من خلال تصنيع الكثير من الشركات العالمية لمنتجاتها بمصر، وإعادة تصديرها مرة أخرى، وهذا الأمر يُمهد له الرئيس من خلال اقامة علاقات مع كل دول العالم.ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد الماضي، إلى فيينا فى زيارة رسمية لمدة 4 أيام، وذلك للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهم.وكان فى استقبال الرئيس السيسى، وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، وتأتى مشاركة الرئيس في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.