الزمالك يكذب انتقال محمد عنتر إلى الإسماعيلي

كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك حقيقة انتقال محمد عنتر لاعب الفريق لصفوف الاسماعيلي ونشر صورة له بجانب بعض الأشخاص.





وأكد أمير مرتضى أن الصورة لمحمد عنتر مع أصحاب مصانع في بلدته ولا علاقة لهم بالاسماعيلي نهائيًا مشيرًا إلى أن اللاعب مستمر مع القلعة البيضاء بشكل طبيعي.





الزمالك يعدل موعد السفر لمواجهة القطن التشادي





وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس تعديل ‏موعد السفر لتشاد استعدادًا لمواجهة القطن في إياب دور الـ 32 بالكونفيدرالية ‏الإفريقية والمقرر لها الرابعة عصر الأحد المقبل.‏





وفضل الجهاز الفني للزمالك تعديل موعد السفر من الثانية والنصف صباح الخميس ‏إلى العاشرة صباح الجمعة على أن يخوض الفريق مرانًا خفيفًا يوم ‏الوصول، فيما يؤدي مرانه الرئيسي على ملعب المباراة السبت المقبل.





ويغادر أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأول القاهرة بعد غد الخميس من ‏أجل الترتيب لاستقبال بعثة الفريق وحجز فندق الإقامة.‏





تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام القطن التشادي





يدرس السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك الدفع ببعض اللاعبين البدلاء في مواجهة القطن التشادي ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية





ويفكر كريستيان جروس في الدفع ببعض اللاعبين الذين غابوا عن مباريات الزمالك الأخيرة مثل عماد السيد وحميد أحداد وبهاء مجدي وأيمن حفني وأحمد مدبولي وحازم إمام ومحمود عبد العزيز.





ويواجه فريق الزمالك نظيره القطن التشادي يوم ٢٣ ديسمبر الجاري على ملعب محمد أيوا بدولة تشاد في إياب دور ال32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.





ويرغب كريستيان جروس في إراحة بعض النجوم بسبب سهولة اللقاء والنتيجة العريضة في مواجهة الذهاب بالإضافة إلى خوفه على بعض اللاعبين من شبح الإصابات والإرهاق الذي يطاردهم.





وفاز نادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس ببسباعية نظيفة في لقاء الذهاب على استاد بتروسبورت وسط تألق عدد كبير من اللاعبين.





واستقر مسئولو نادي الزمالك على اصطحاب "شيف" خاص مع بعثة الفريق إلى تشاد استعدادا لمواجهة فريق القطن.





ويلتقي الزمالك مع القطن التشادي يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 من منافسات الكونفدرالية.





وجاء قرار مسئولو الزمالك باصطحاب شيف بسبب تواضع الإمكانيات في تشاد وخوفهم من غياب التغذية الجيدة هناك مما أدى لاصطحاب البعثة كل شيء معها.





وطمأن أحمد سامح القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في تشاد مسؤولي الزمالك على الأجواء والطقس بدولة تشاد قبل وصول بعثة الزمالك لمواجهة القطن التشادي الأحد المقبل.





وأجرى القائم بأعمال السفارة اتصالات بمسؤولي الزمالك لإطلاعهم على بعض تفاصيل إقامة بعثة الزمالك في تشاد وحرص على طمأنة بعثة الزمالك بشأن ظروف الطقس في تشاد حيث أكد لهم أن الأجواء جيدة ومشمسة ولا يوجد أي سقوط للأمطار.





أيمن عبد العزيز يشيد بفرجاني ساسي





فيما أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك على التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض، مؤكدًا أن أسلوبه في اللعب السهل الممتنع.





وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "فرجاني ساسي لاعب ممتع وسهل.. يلعب أصعب شيء في كرة القدم وهو الأسلوب السهل فهو يتحرك بذكاء كبير في الملعب ويجد الحلول الفنية لزملائه".









وعن إمكانية رحيله عن الزمالك قال: "بالتأكيد الزمالك لن يقف أمام مصلحة أي لاعب ولكن يجب علي اللاعبين أن يفكروا في العطاء للزمالك والتتويج معه بالبطولات قبل التفكير في الرحيل والاحتراف".





وأضاف: "أحداد لاعب مميز ويمتلك قدرات فنية هائلة، ويتدرب مع الفريق بشكل طبيعي في الفترة الأخيرة، ولكن الخيارات كثيرة أمام الجهاز الفني، وكل مدرب يكون له قناعته الشخصية.. أتمنى ألا يرحل أحداد عن الزمالك وأعتقد أنه سوف يحصل على فرصة قريبًا".











