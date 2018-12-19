بوب: بدأت عملي في فرقة "وسط البلد" بـ"برميل طرشي"
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:10 ص
مريم الشريف
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كشف إيهاب عبد الحميد الشهير بـ"بوب" أحد مؤسسي فرقة وسط البلد، أنه تعرف على باقى أعضاء الفرقة من خلال المقهى، الذى كان بمثابة سوق عكاظ فى وجود المواهب الشعرية والموسيقية على حد وصفه.
وأضاف خلال لقائة فى برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC، أن هاني عادل المؤدي الرئيسي في الفرقة أخبره برغبته فى تأسيس هذه الفرقة، مشيرًا إلى أنه انبهر بالأمر وبخاصة أنه لم يمضي عليه سوى عام واحد فقط في مجال الموسيقى والغناء.
وأوضح أن الآلآت الموسيقية كانت باهظة الثمن، لافتًا إلى أن علم من أحد الأشخاص بوجود محل يصنع آلات إيقاع غربية أقل ثمنًا، وحينما ذهب وجد الآلات مختلفة ولها استخدامتها وأشترى منهم آلة تم صنعها من "برميل طرشي"، إلا أنه قام بمعالجتها من خلال تزينها بورق ملون.
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