سامح الصريطي في ندوة "أثر الفنون في السلوك الإنساني" ضمن مهرجان "الإسكندرية للأغنية" (صور)
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:05 ص
سارة إبراهيم
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أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "أثر الفنون في تشكيل السلوك الإنساني"، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية في دورته الـ15، المقامة في الفترة من 15 إلى 21 من ديسمبر الجاري، بحضور الفنان سامح الصريطي، والشاعر عماد حسن.
قال الفنان سامح الصريطي، إن الفن يهذب النفس وبالفن ترتقى الأمم، وأكد أن تأثير الفنون على السلوك الإنسانى ساحر وأنه لابد وأن نعلم أبناءنا الفن الراقى وأن الفن والتمثيل الهابط لاعلاقة لنقابة المهن التمثيلية به، وانحدار الفن ليست مشكلة نقابة ولكنها مشكلة مجتمع.
وأكد الدكتور إيهاب عبد السلام الموزع الموسيقي، أن الموسيقى من الممكن أن تستخدم فى مساعدة الإنسانية، وأن الفن الراقي يساعد فى الإرتقاء بالسلوك الإنساني.
وقال الشاعر عماد حسن، إن الفن الراقى لايموت وأفضل مثل على ذلك، عمالقة الغناء والشعر مثل الفنان الراحل عبد الحليم حافظ وغيره من العظماء، وأنهم مازالوا متواجدين بداخل كل شخص فينا، وأفضل كثيراً من أشخاص على قيد الحياة .
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