الحكم المشطوب يعترف بالتدليس ويطلب العفو عنه

اعترف شادي علي أحد حكام الدرجة الثالثة، والذي صدر ضده قرار بالشطب، بخطأه واستعانته بشخص آخر بدلًا منه في اختبارات اللياقة البدنية.

وقال شادي فى تصريحاته لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "هذه هي السنة الرابعة لي في التحكيم، اختبار اللياقة يتم كل عام، ولكني أعاني من اصابة منعتني من الخضوع لهذا الاختبار".

وأوضح شادي أن أحد أصدقائه عرض عليه خوض الاختبارات بدلًا منه بعدما لاحظ عليه علامات الحزن لعدم قدرته على الخضوع للاختبار بسبب الإصابة.

وتابع: "أعترف بخطأي، وأعلم أن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام شخص محترم جدًا ونحن مثل أولاده، ولا مانع من معاقبتي لكن بالطبع لا أتمنى أن يصل الأمر للشطب".





وقررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار أحمد أبو العلا شطب حكمين من الدرجة الثالثة بعد ثبوت عليهم تهمة التدليس.

وكان الثنائي عبدالله عبدالحميد القرناوي التابع لمنطقة الإسماعيلية، وشادي علي من منطقة السويس، تم اتهامهم بواقعة تدليس في اختبارات الحكام، أمر على إثرها جمال صدقي عضو اللجنة الانضباطية بإحالة الثنائي إلى التحقيق.

وقاما الثنائي بتأجير شخصين لانتحال صفتهما باختبارات اللياقة البدنية للحكام قبل انطلاق الموسم، ولكن تم اكتشاف الأمر سريعًا وتقديم مذكرة رسمية ضد الحكمين وإحالتهم للتحقيق، بعد أن رفعت لجنة الحكام مذكرة عقب اجتماع الشؤون القانونية إلى لجنة الانضباط، تطالبهم بالتحقيق الكامل واستيفاء كافة الإجراءات اللازمة ضدهما.

وكانت اللجنة الانضباطية برئاسة المستشار أحمد أبوالعلا، عقدت اجتماعها خلال الساعات الماضية لمناقشة أهم الملفات على رأسها تدليس الحكام في اختبارات اللياقة البدنية، وظاهرة نزول الجماهير إلى أرضية الملعب والتعدي على التحكيم بالقسم الثاني.

وترغب لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح، في التطوير من المنظومة وإخراج جيل جديد من الحكام بالسنوات المقبلة، مع سعيه إلى رفع رواتبهم خلال المباريات لتحسين الأداء، خاصةً قبل نهائيات الإمم الإفريقية، والتي تنافس فيها مصر على شرف تنظيمها العام المقبل بالقاهرة، بعدما انسحبت المغرب من الترشح خوفًا على علاقاتها بالدول الإفريقية.

ومن المُنتظر أن يتم رفع قرار اللجنة الانضباطية إلى الشؤون القانونية، لعرضها على مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، والموافقة على شطب الثنائي من السجلات مدى الحياة.