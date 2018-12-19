نشرة أخبار منتصف الليل.. غدًا انطلاق المؤتمر الوطني الأول لرعاية الأطفال

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ ختام فعاليات مؤتمر مصر تستطيع، وإعلان نتيجة أئمة المسجد الجامع 2018، بالإضافة إلى انطلاق المؤتمر الوطني الأول لرعاية الأطفال غدًا.

وزير الأوقاف يعلن نتيجة أئمة المسجد الجامع 2018

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نتيجة أئمة المسجد الجامع 2018م، وعددهم 44 إماما، والذين جرى اختبارهم بديوان عام وزارة الأوقاف وقرر صرف مكافآت مالية .

ختام فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" في الغردقة

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال كلمتها بختام مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، إن كافة الحضور بالمؤتمر يمتلكون جميعا نفس الشعور المفعم بالوطنية والحماس، والرغبة في خدمة مصر.

"الأعلى للإعلام" يشيد بتعيين مذيعة من ذوي القدرات الخاصة

تعقد لجنة إعداد التقرير نصف السنوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا غدًا الأربعاء؛ لمراجعة التقرير الخاص بالملاحظات الإعلامية – وهو فصل خاص داخل التقرير- والمخالفات التي شابت الأداء الإعلامي في الصحف والشاشات والمواقع الإلكترونية خلال الأشهر الستة التي يشملها التقرير.

وقال جمال شوقي رئيس اللجنة، إن اللجنة أعربت في التقرير عن تقديرها البالغ للخطوة التي قامت بها شبكة قنوات dmc بتعيين مذيعة من ذوي القدرات الخاصة لتقديم البرامج وبشكل أساسي، وأكدت اللجنة أنها تتابع هذه الخطوة باعتبارها تنم عن تطور إيجابي ملحوظ في التعامل مع ذوي القدرات الخاصة، وهو الأمر الذي يجد متابعة أيضًا من أصحاب الشأن والمختصين في كثير من دول العالم.

تحت رعاية التضامن.. غدا انطلاق المؤتمر الوطني لرعاية الأطفال

تنطلق غدا الأربعاء فعاليات المؤتمر الوطني الأول لرعاية الأطفال والذي تنظمه مؤسسة اجاويد الخير للأعمال الخيرية بالإسكندرية، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة القاهرة.



