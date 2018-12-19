برلماني عن تأثير إغلاق المحال التجارية على السياحة: "السائح بينام بدري"

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قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إن جميع المواطنين يلمسوا المشاكل التى تسببها المقاهي الموجودة بالشوارع وعلى الأرصفة، وتسهر حتى صباح اليوم التالي، وتسبب إزعاج للأهالي، ولايستطيع أحد المذاكرة أو الراحة بمنزله.



وأضاف البطيخي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الثلاثاء، أن المادة 21 من قانون المحال التجارية رقم 371 لسنة 56، تنص على أن المحال العامة لها مواعيد فتح وإغلاق، والتى تبدأ في السادسة صباحًا وحتى الواحدة مساءًا صيفًا، وفي الشتاء، السادسة صباحًا وحتى الثانية عشر مساءًا، ولا يوجد أحد يطبق هذا القانون.



وأشار إلى أن مجلس النواب تناقش قانون المحال العامة الأسبوع الماضي، سيتضمن تحديد مواعيد لفتح وإغلاق المحال، ويحددها وزيري الإسكان والتنمية المحلية، بالتنسيق مع كمديري الأمن بكل محافة في الرخصة الصادرة للمفقهي والمحل التجاري، وفي المناطق السياحية يكون هناك استثناءات بالنسبة للمناطق السياحية.



وعن كون هذا القانون يؤثر على حركة السياحة، أكد أن السائح الأجنبي يأتي لمصر لزيارة المناطق السياحية والأثرية، ويكون له برنامج، معقبًا: "السائح الأجنبي بيدخل ينام بدري الساعة 10 بالليل ومش متعود على السهر، علشان يبدأ برنامجه في الثامنة من صباح اليوم التالي، والسائح العربي يظل ليلًا في غرفته بالفندق".

