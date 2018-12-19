برلماني: القارة السمراء ستشهد نجاحا كبيرا خلال ترأس مصر للاتحاد الإفريقي (فيديو)









قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السياسي للنمسا تأتي في إطار تعميق العلاقات الدولية، وتعظيم الدور السياسي لمصر.وأضاف آمين سر لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "من ماسبيرو"، المذاع على الفضائية "الثانية"، مساء الثلاثاء، أن حديث الرئيس خلال هذه زيارته لفينا عن مبادرة "أفريقيا للإبداع" فيما يخص التطبيقات والألعاب الإلكترونية، يُؤكد أن القارة الأفريقية ستشهد نجاح كبير جدًا خلال ترأس مصر للاتحاد الأفريقي.وأشار إلى أن حديث "السيسي" على أنشاء أكاديمية وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة خلال زيارته للنمسا أمر يتسق مع دعوة الرئيس باعتبار2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة.ولفت إلى أن مصر محتضنه لكل المهاجرين العرب وجميع الجنسيات المختلفة، وهذا دليل على أن مصر تعيش حالة كبيرة من الاستقرار والأمن.ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد الماضي، إلى فيينا فى زيارة رسمية لمدة 4 أيام، وذلك للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهم.وكان فى استقبال الرئيس السيسى، وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، وتأتى مشاركة الرئيس في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.