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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19/12/2018 في السعودية

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19/12/2018 في السعودية
مواقيت الصلاة في السعودية
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19/12/2018 في السعودية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
اختر مدينتك لمعرفة مواقيت الصلاة الخاصة بها.

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