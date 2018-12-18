"الشهراني" يُنعش صفوف الهلال قبل مواجهة الأهلي

يستعد ياسر الشهراني مدافع فريق الهلال السعودي، للمشاركة في مواجهة الأهلي في الجولة الرابعة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.





وسبق أن قالت إذاعة "يو إف إم" إنه من المنتظر مشاركة ياسر الشهراني في تدريبات نادي الهلال استعدادًا للدخول إلى التشكيلة الأساسية لمباراة الأهلي والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.





بينما ذكرت الإذاعة أن فرص مشاركة كل من محمد الشلهوب وسلمان الفرج تضاءلت في الفترة الحالية.





وقال حمد الصويلحي الناقد الرياضي في برنامج كورة إن ياسر الشهراني يشارك في الفترة الحالية في تدريبات نادي الهلال وذلك استعدادًا لكلاسيكو الأهلي.



