الرئيس العراقي يزور دمشق قريبا

أعلن مصدر دبلوماسي عراقي، أن الرئيس العراقي برهم صالح، يصل خلال الأيام المقبلة إلى دمشق في زيارة رسمية.

وكان الرئيس الأسد قد استقبل بوقت سابق في مطار دمشق الدولي رئيس جمهورية السودان عمر حسن البشير، الذي وصل في زيارة عمل للجمهورية العربية السورية.





وقال المعلم خلال لقائه أساتذة وطلاب جامعة دمشق على مدرج الجامعة أمس، أن سوريا رغم الأزمة التي مرت بها وتآمر بعض الدول عليها "تؤمن إيمانا عميقا بالعروبة"، معتبرا أن ما جرى في العالم العربي وضمنه سوريا، سببه الخلل في العمل العربي الذي لا بد من تصحيحه.





ونوه المعلم لزيارة الرئيس السوداني: " أن الزيارة التي قام بها الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق أمس تشكل خطوة إضافية في إطار كسر الحصار الذي فرض على سوريا تنفيذا لمخطط أمريكي في ظاهره، إسرائيلي في حقيقته يهدف إلى النيل من سوريا وإضعاف دورها على الساحة العربية والإقليمية".