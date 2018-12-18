إبراهيموفيتش: دوري لم ينتهي في الدوري الأمريكي

كشف زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس جالاكسي اليوم بأنه وافق على التجديد للفريق لموسم آخر وأكد أن مهمته لم تنته في الدوري الأمريكي.





وقال إبراهيموفيتش في مقطع فيديو قدمه جالاكسي :"لم أنته بعد من مهمتي في الدوري الأمريكي للمحترفين. بدأت بشكل جيد. قدمت عروضا طيبة لكني لست راضيا عن النتيجة إجمالا".





وأضاف : "لا تزال هناك الكثير من الأشياء أمامي وأعتبر موسمي الأول مجرد إحماء وأتوقع أن يكون الموسم الثاني مختلفا جدا لأني الآن أعرف الدوري وأعرف المنافسين بشكل أكبر".





وتابع : "جئت إلى هنا من أجل الانتصارات وليس لقضاء نزهة".





واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته قائلاً : "جئت إلى هنا من أجل أن أترك بصمة. جئت إلى هنا لأقود فريقي للانتصارات. لم أتمكن من ذلك في الموسم الأول ولست من نوعية الأشخاص الذين يرحلون دون ألقاب لأني فزت في كل بلد لعبت فيه".





يذكر أن إبراهيموفيتش أنهى موسم 2018 مسجلا 22 هدفا وصنع 10 في 27 مباراة بالدور التمهيدي وهو ما يجعله ثالث لاعب فقط في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين يسجل 20 هدفا أو أكثر ويصنع 10 خلال موسم واحد. وأصبح الهداف الكبير أحدث لاعب مشهور ينضم للدوري الأمريكي في آخر مسيرته ليسير على خطى لاعبين مثل ديفيد بيكهام وستيفن جيرارد وتييري هنري وفرانك لامبارد.



