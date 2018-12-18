مباراة الهلال.. فرصة أخيرة لإنقاذ مدرب الأهلي

يمر الأرجنتيني بابلو جويدي، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، بفترة صعبة في الوقت الحالي؛ بسبب النتائج السلبية التي يحققها الراقي في الفترة الحالية.





ويواصل الأهلي استعداداته، لمواجهة الهلال يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.





وفي حال لم ينجح النادي الأهلي في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام الهلال، فإن المدرب الأرجنتيني يواجه خطر الرحيل عن صفوف الراقي في الفترة الحالية.





وسقط الأهلي في اختبار الشباب ببطولة الدوري حيث خسر الراقي في ملعب الجوهرة المشعة يوم السبت الماضي بهدف دون رد.





ويذكر أن المدرب بابلو جويدي تولى مهمة تدريب النادي الأهلي في شهر مايو الماضي، خلفًا للمدرب الأوكراني سيرجي ريبروف والذي رحل بعد احتلال الراقي للمركز الثاني في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي.



