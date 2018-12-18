22 ديسمبر.. إعلان جوائز أفضل صور صحفية في مصر لعام ٢٠١٨

يفتتح الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، مساء السبت ٢٢ ديسمبر بساقية الصاوي، معرض صور مسابقة مصر ٢٠١٨ لأفضل صورة صحفية، وهي مسابقة التصوير الصحفي الأكبر والأهم في مصر، والتي تُقام سنويًا منذ عام ٢٠٠٧، على غرار مسابقة التصوير الصحفي World Press Photo.







