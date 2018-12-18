البيت الأبيض: ترامب قرر المشاركة في منتدى دافوس

أعلن البيت الابيض، الثلاثاء، أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيشارك للسنة الثانية على التوالي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي يعقد في سويسرا في نهاية يناير 2019.







وقالت ساره ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض: "الرئيس سيكون حاضراً على غرار العام الماضي".







أما الوفد الأميركي فسيضم وزير الخزانة ستيف منوتشين، ووزير الخارجية مارك بومبيو، ووزير التجارة ويلبور روس، حسب ساندرز.