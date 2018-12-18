ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

البيت الأبيض: ترامب قرر المشاركة في منتدى دافوس

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 10:53 م
البيت الأبيض: ترامب قرر المشاركة في منتدى دافوس
دونالد ترامب
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements
أعلن البيت الابيض، الثلاثاء، أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيشارك للسنة الثانية على التوالي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي يعقد في سويسرا في نهاية يناير 2019.



وقالت ساره ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض: "الرئيس سيكون حاضراً على غرار العام الماضي".



أما الوفد الأميركي فسيضم وزير الخزانة ستيف منوتشين، ووزير الخارجية مارك بومبيو، ووزير التجارة ويلبور روس، حسب ساندرز.



كما أفاد المصدر نفسه أن إيفانكا، ابنة ترامب ومستشارته السياسية، ستكون أيضاً في عداد الوفد مع زوجها جاريد كوشنر مستشار البيت الابيض.
المزيد عن: منتدى دونالد ترامب دافوس المشاركة البيت الأبيض
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
الترجي التونسي
6
x
ركلات جزاء
5
جوادالاخارا
ريفير بليت
4
x
ركلات جزاء
5
العين
كأس مصر
الجزيرة بمطروح
1
x
17:00
4
بتروجت
الدوري الإيطالي
بولونيا
0
x
21:30
0
ميلان
كأس كاراباو
ميدلزبره
0
x
21:45
1
بورتون ألبيون
ليستر سيتي
1
x
21:45
1
مانشستر سيتي