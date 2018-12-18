دي بروين ينهي صيامه التهديفي مع مانشستر سيتي





وذكرت شبكة سكواكا للإحصائيات أن دي بروين سجل هدفه الأول لصالح مانشستر سيتي على مستوى جميع المنافسات منذ 22 أبريل 2018.

أنهى النجم البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي صيامه التهديفي الطويل مع السيتيزين.وقد عاد دي بروين للمشاركة أساسيًا مجددًا مع المان سيتي بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب.وسجل دي بروين الهدف الأول لمانشستر سيتي في شباك ليستر سيتي بالدقيقة 14 من الشوط الأول في إطار ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.