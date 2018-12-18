بوروسيا مونشنجلادباخ ينفرد بوصافة الدوري الألماني

انفرد بوروسيا مونشنجلادباخ بوصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، بعد الفوز على ضيفه نورنبيرج بثنائية نظيفة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن الجولة 16 من المسابقة.





وفض مونشنجلادباخ شراكته مع بايرن ميونخ في المركز الثاني، بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة، بفارق 3 نقاط عن البافاري، الذي يلعب غدا، الأربعاء، ضد لايبزيج، ضمن الجولة ذاتها.





مونشنجلادباخ، الذي عاد إلى درب الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية مع هوفنهايم، يبعتد عن المتصدر بوروسيا دورتموند بفارق 6 نقاط.





وجاءت ثنائية أصحاب الأرض عن طريق ثورجان هازارد (ق47) والحسن بيليا (ق86).





من ناحيته تجمد نورنبيرج عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير بعدما مني بخسارته الثالثة على التوالي والعاشرة إجمالا.



