بوفون يسرد كواليس انضمامه لباريس سان جيرمان

سرد جيانلويجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان كواليس انضمامه إلى صفوف الفريق الفرنسي.

وقال بوفون في تصريحات لشبكة راديو مونت كارلو الفرنسية: "كنت قد قررت الاعتزال بالفعل وقلت لنفسي لن أتراجع إلا إذا تلقيت عرضا من باريس سان جيرمان أو برشلونة أو ريال مدريد، فهي 3 أندية تثير الشغف والجنون".





وأضاف : "إلا أنني لم أتعامل بجدية مع هذه الرغبة وبدأت ترتيب حياتي بعد كرة القدم".





وتابع: "المفاوضات مع بي إس جي بدأت في مايو واستغرقت أسبوعين للتفكير في هذه الخطوة حتى أكون ملتزما بكلمتي ولا أحرج نفسي مع مسؤولي النادي ولا أعدهم بشيء غير قادر على تحقيقه".





وأردف قائلا : "بعد تحليل الأمور كاملة تأكدت أنني قادر على اللعب في مستوى عال لموسم أو اثنين".

واستطرد قائلا : "باريس سان جيرمان سيكون المحطة الأخيرة لي مع كرة القدم وأعتبره هدية الحياة لي على التحلي باحترافية شديدة طوال مشواري، فلا أفكر حاليا في الانتقال إلى بلد آخر بل أرغب في إنهاء مسيرتي بمستوى قوي مثلما بدأتها".





وواصل: "عندما التقيت بمسؤولي باريس سان جيرمان أكدوا لي أن الفوز بدوري الأبطال ليس هدفهم الرئيسي لأنهم تأكدوا تماما من صعوبة الأمر على مدار السنوات السبع الماضية وأن رغبتهم الأساسية هي التحسن".





وتابع: "هدفنا التدرج خطوة بخطوة في دوري الأبطال فمن غير المعقول حصر الهدف الأساسي في الفوز فقط بهذا اللقب".





واختتم بوفون تصريحاته قائلاً : "لقد سعيت لرفع هذه الكأس 24 عاما ولم أنجح وتيقنت تماما من صعوبة الأمر ومدى خطأ التفكير بهذه البطولة فقط".



