خالد الجندي: منع الإناث من الميراث مخالف للشريعة

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كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أننا في جاهلية لاتقل عن الجاهلية التى جاء الإسلام لتطهير العالم منها، لافتًا إلى أن النساء كانوا مطحونات مظلومات ومازال الوضع بعد 14 قرن منذ بداية الإسلام لم يتغير شئ، فلم يطبق الإسلام إلا لصالح المجتمع الذكوري.



وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن المجتمع الذكوري أساء لسمعة الدين الذي ساوى بين الرجل والمرأة، مشددًا على أن الناس لو قرأوا صورة النسا لما تجرأ واحد على وجه الأرض على ظلم إمرأة التى كرمها الله، وأعلى من شأنها، وبعد كل هذا حجرنا على تصرفاتها، وأخذنا ميراثها، وشتمنها وضربنها، حتى حقها في اختيار الزوج والتعليم والرعاية الكاملة والرفاهية التى يحظى بها الذكر سُلب منها، مشددًا على أننا سنُحاسب أمام الله حسابًا عسير على مايحدث للمرأة وخاصة في موضوع المواريث.



وتابع، أن الله سبحانه وتعالى يقول: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1) وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (3) وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (4) وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (5) وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)".



ونوه، إلى أننا لانطبق شرع الله، مشددًا على أن الميراث حق ربنا، ومنع الإناث من الميراث مخالف للشريعة، مطالبًا بتفعيل المواد الموجودة في القانون لحماية المرأة المصرية في الصعيد والفلاحين وإعطاءها حقها في الميراث، مؤكدًا أن 70% من نساء مصر لم يحصلوا على مؤخر صداق أو حقهم في الميراث.

