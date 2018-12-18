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الاستعانة بالحكام المحليين في الدوري السعودي

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 10:36 م
الاستعانة بالحكام المحليين في الدوري السعودي
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وكالات
 
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أكد اتحاد الكرة السعودي اليوم الثلاثاء، أنه قرر الاستعانة بالحكام السعوديين في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الجولات المقبلة من الدوري وإقرار استخدام الحكم الإضافي في بطولة كأس الملك سلمان في الأدوار 64 و32 بجانب مباريات دوري الدرجة الأولى.



وقرر اتحاد الكرة في وقت سابق الاستعانة بحكام اجانب لكافة مباريات الدوري منذ انطلاقته لكنه عدل عن قراره بسبب اتجاه الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بتخفيض تقييم مستوى لجنة الحكام السعودية في اتحاد الكرة من المستوى الأول للثاني بسبب عدم مشاركة الحكام الدوليين السعوديين في قيادة مباريات الدوري، وهو ما قد يعني خفض عدد الحكام الدوليين في السعودية.



يشار إلى أن "فيفا" يصنف لجان الحكام في الاتحادات المحلية، إلى ثلاثة مستويات، حيث يمنح لجان المستوى الاول سبع شارات دولية لحكام الساحة وتسع للحكام المساعدين، وهو المستوى الحالي للجنة السعودية، فيما يمنح خمس شارات دولية لحكام الساحة وسبع للمساعدين للجان التي تأتي في المستوى الثاني.
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