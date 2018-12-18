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المفوضية الأوروبية تطالب إيطاليا باقتطاع 3 مليار يورو من ميزانيتها للمصادقة عليها

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 10:36 م
المفوضية الأوروبية تطالب إيطاليا باقتطاع 3 مليار يورو من ميزانيتها للمصادقة عليها
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 
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طلبت المفوضية الأوروبية من إيطاليا توفير ما بين 2,5 إلى 3 مليار يورو قبل الموافقة على ميزانيتها لعام 2019، وفقًا لما ذكرته صحيفة "كورييري ديلا سيرا" اليوم الثلاثاء.

 

وأرسلت إيطاليا إلى بروكسل نسخة مع تعديلات على ميزانيتها المعترضة، وقالت متحدثة بإسم وزير الاقتصاد "جيوفاني تريا" يوم الاثنين، إنّ العمل يجري للتوصل لاتفاق في وقت لاحق اليوم.

 

ووفقاً للصحيفة الإيطالية، أخبر تريا فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، خلال محادثة هاتفية بأن نائبي رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، ولويجي دي مايو يعارضان تطبيق المزيد من التخفيضات لأنهما لم يرغبا في أن يكون  العجز المستهدف في العام المقبل أقل من 2.04 في المئة.

 

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