خبير: مصر استطاعت أن تحد من عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق تأمين سواحلها

قال اللواء محمد عبد الواحد، الخبير في الشأن الإفريقي والأمن القومي، إنه يجب التركيز علي بعض المحاور الرئيسية حيث تريد أوروبا توصيل النفط الخليجي عبر البحر الأحمر وقناة السويس، جاء ذلك تعقيبًا على القمة الأوروبية الإفريقية السادسة تنعقد في النمسا، لمناقشة الاقتصاد والنمو والتحول الرقمي في إفريقيا، هذا على مستوى الأجندة و التخطيط و النوايا، لكن ترجمة مخرجات القمة على أرض الواقع تحتاج إلى أليات للتنفيذ، وهو ما يطرح عددا من التساؤلات لعل أبرزها هل تسعى أوروبا بشكل جدي لمنافسة الصين في أفريقيا عن طريق ضخ مزيد من الاستثمارات، وهل وصل الاتحاد الأوروبي متأخراً إلى القارة الأفريقية مقارنةً بالصين، ولماذا غاب عن الحضور قادة أوروبا الرئيسيون، كألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبريطانيا، خاصة وأن هذه القمة تركز على الشؤون الاقتصادية.





وأضاف عبد الواحد خلال لقائه مع الإعلامي محمد المغربي، ببرنامج وراء الحدث المذاع على فضائية الغد، أن أوروبا تريد التواجد بمنطقة البحر الأحمر وتأمين قناة السويس، لافتًا أن احتياج أمريكا لنقط الخليج بدأ يقل تدريجيًا نظرًا لاكتشافه النفط الصخري.





وأشار الخبير في الشأن الإفريقي والأمن القومي، إلى أن هناك تنسيق من الجانب الأمريكي مع الدول فيما يخص قضية الإرهاب حتى لا ينتقل إلى أوروبا مرة أخرى، موضحًا أن مصر استطاعت أن تحد من عمليات الهجرة الغير شرعية عن طريق تأمين سواحلها.



