"وقف إطلاق النار فى أفغانستان".. محور المحادثات بين أمريكا وطالبان

ذكرت وكالة رويترز، عن مصادر بحركة طالبان، أنّ المفاوضات بين المسئولين الأمريكيين والأفغان لتنفيذ مفاوضات السلام دخلت اليوم الثلاثاء فى اليوم الثانى بعد مناقشات حول مستقبل القوات الأجنبية فى البلاد واحتمال وقف إطلاق النار لمدة ستة اشهر.

ويعد الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام في أبو ظبي المرة الثالثة على الأقل التي يلتقي فيها المبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد، مع ممثلي طالبان كجزء من الجهود الدبلوماسية لإنهاء حرب استمرت 17 عامًا تكثفت في عام 2018. .

وفي يوم الاثنين، التقى وفد من طالبان بمسؤولين من السعودية وباكستان والإمارات العربية المتحدة قبل الاجتماع مع خليل زاد ، الذي تم تعيينه للإشراف على جهود واشنطن للسلام في سبتمبر.

وقال ممثلو طالبان الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنّ الوفد الأمريكي يضغط من أجل هدنة لمدة ستة أشهر بالإضافة إلى اتفاق على تعيين مسؤولين من طالبان في حكومة مؤقتة مقبلة.

وقال ممثلو أن طالبان الذين يقاتلون القوات الاجنبية في افغانستان وتسعى لفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، ومقاومة وقف إطلاق النار كما يرون يمكن أن يضر قضيتهم ومساعدة القوات الافغانية والولايات المتحدة.

وقال ممثل بارز لطالبان "إذا أصبحت هذه الدول الثلاث "السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وباكستان" الضامنة وقامت الولايات المتحدة بتعيين رئيس حكومة مؤقتة في أفغانستان نقوم بترشيحه، فبعد ذلك يمكننا التفكير في وقف إطلاق النار".

ولم ترد تعليقات فورية من السفارة الأمريكية في كابول.