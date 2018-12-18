مرشح جديد لخلافة مورينيو في مانشستر يونايتد

أكدت تقارير صحفية برتغالية بأن جولين لوبيتيجي المدير الفني لريال مدريد السابق مرشح لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو الذي تمت إقالته اليوم الثلاثاء بسبب سوء النتائج.





وكشفت صحيفة ريكورد البرتغالية بأن لوبيتيجي قد يكون مفاجأة مانشستر يونايتد لخلافة مورينيو نظرا للانطباع الجيد الذي تركه مدرب بورتو السابق بعد رحيله عن ريال مدريد في أكتوبر الماضي.





وكان مانشستر يونايتد أعلن عن رغبته في تعيين مدرب مؤقت لتولي المهمة حتى نهاية الموسم الحالي لحين التعاقد مع مدرب جديد.





وأشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى بعض الأسماء المرشحة لخلافة مورينيو وكان من أبرزها أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي السابق وماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الحالي وريان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز الحالي وليوناردو جارديم المدير الفني لموناكو السابق.



