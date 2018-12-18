وزير النقل يكشف موعد الانتهاء من الإشارات الخاصة بالسكك الحديدية

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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات إنه تم توقيع عقد بالأمس مع النمسا لتوريد 4 ماكينات لتطوير السكك الحديدية، منوهًا إلى أن الماكينات الجديدة ستساعد على تغيير 750 كيلو من القضبان المتهالكة بالسكك الحديدية.



وكشف "عرفات"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء عن انتهاء الإشارات الخاصة بالسكك الحديدية في شهر 4 أو 5 بعام 2020، لافتًا إلى أن الماكينات مقدمة من النمسا بعروض تمويلية ميسرة.



وأوضح وزير النقل والمواصلات: " الـ 4 ماكينات المقدمين من النمسا تكلفتهم 8.5 مليون يورو"، لافتًا إلى أنه تم لانتهاء عملية التكريك من الأقصر إلى أسوان.



وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القاهرة الأحد، متوجها إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، حيث تأتى مشاركته فى المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كل من المستشار النمساوى سيباستيان كورتز الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندى بول كاجامى الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي.

