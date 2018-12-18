كورة ستار manchester city vs leicester city| اهم مباريات كاس الرابطة الانجليزية مباشر| مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

يلتقي فريقي مانشستر سيتي وليستر سيتي ضمن بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، مواجهة ستكون قوية للغاية في ربع النهائي، فهل ينجح السيتي في حسم اللقاء، أم أن لاعبيه البدلاء والشباب، سيخسروا هذه المواجهة التي يأمل فيها ذئاب ليستر في الفوز، من أجل إستكمال المشوار في البطولة، خصوصا أن المواجهة علي ملعبهم وبين جماهيرهم.





تنطلق المواجهة بين فريقي مانشستر سيتي وليستر سيتي في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:30 بتوقيت القاهرة.





نحن في الفجر، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي مباشر في لقاء اليوم الثلاثاء 18 / ديسمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.





مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي مباشر

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