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العين الإماراتي يدخل التاريخ بعد تأهله لنهائي كأس العالم للأندية

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 09:28 م
العين الإماراتي يدخل التاريخ بعد تأهله لنهائي كأس العالم للأندية
العين الإماراتي
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علاء خليف
 
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حقق فريق العين الإماراتي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري حسين الشحات إنجازًا تاريخيًا بعدما تخطي عقبة فريق ريفر بليت الأرجنتيني بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية وصعد للمباراة النهائية للبطولة.


وانتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين العين وريفر بليت بنتيجة 2-2، سجل ماركوس بيرج وكايو هدفي الفريق الإماراتي، بينما جاءت ثنائية بطل الأرجنتين عبر اللاعب سانتوس بوري، واستمر التعادل الإيجابي بين الفريقين في الأشواط الإضافية ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت للعين بنتيجة 5-4.


وأصبح العين أول فريق إماراتي يتأهل لنهائي بطولة كأس العالم للأندية في التاريخ، كما بات ثاني فريق عربي يصل للمباراة النهائية للمونديال بعد فريق الرجاء المغربي الذي صعد للنهائي عام 2013 لكنه خسر أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2/0 ليكتفي بمركز الوصيف في أفضل إنجاز عربي بالبطولة حتي الآن.


وبات العين الإماراتي قادرًا على تكرار إنجاز الرجاء المغربي حال التتويج بالمركز الثاني في البطولة هذا العام، أو تحقيق أفضل إنجاز عربي في تاريخ المونديال حال الفوز بالمباراة النهائية والتتويج باللقب العالمي.

وأصبح الثنائي المصري حسين الشحات ويحيي نادر أول لاعبان مصريان يتأهلان لنهائي كأس العالم للأندية في تاريخ البطولة.

ويواجه فريق العين الفائز من لقاء كاشيما أنتلرز الياباني وريال مدريد الأسباني المقرر له غدًا.
المزيد عن: نهائي كأس العالم للأندية كاشيما أنتلرز ريال مدريد العين وريفر بليت العين في كاس العالم للاندية العين الإماراتي
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