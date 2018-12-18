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برشلونة ينفي كافة إشاعات اتصاله بنجم وسط باريس سان جيرمان

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 09:21 م
برشلونة ينفي كافة إشاعات اتصاله بنجم وسط باريس سان جيرمان
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عمر عبدالعزيز
 
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قام نادي برشلونة الاسباني، بنفي المعلومات التي تقول أن لديه اتفاق مع النجم الفرنسي أدريان رابيوت، لاعب وسط باريس سان جيرمان.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن النادي الكاتالوني يريد أن يعمل بقانونية في هذا الامر، لذلك لن يتفاوض مع اللاعب حتى 1 يناير.

ومن الجدير بالذكر أنه عندما يحين 1 يناير، سيكون رابيوت حر في التفاوض مع اي ناد آخر، بحيث يصل بالمجان في الصيف المقبل.
المزيد عن: رابيو برشلونة باريس سان جيرمان
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