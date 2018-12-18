مانشستر سيتى و ليستر سيتى, كاس الرابطة الانجليزية 2018-2019 دور ربع النهائي دور ال8 الكارلينج كاب , في مواجهة قوية وساخنة سنكون علي موعد مع مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في لقاء لحساب دور ربع النهائي من كاس الرابطة الانجليزية في لقاء سيقام اليوم علي ملعب كينج باور ستاديوم معقل فريق ليستر سيتي.





ليستر سيتي كان قد نجح في تجاوز عقبة ساوثهمبتون في الدور الماضي من البطولة بركلات الترجيح في المقابل نجح مانشستر سيتي في العبور لذلك الدور بعد تخطي عقبة فولهام بكل سهولة ويسر في دور ال16 وسيسعي مانشستر سيتي للقتال من اجل الفوز والحفاظ علي لقبه للعام الثاني علي التوالي ومواصلة تربعه علي عرش الكرة الانجليزية.

كورة لايف .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي (كاس الرابطة الانجليزية) بث مباشر اليوم .. koralive

المباراة التي ستتكرر بعد اسبوع في الدوري الانجليزي في ختام مباريات الدور الاول من الدوري الانجليزي الممتاز ستكون فرصة لتقديم النجم الجزائري رياض محرز في مواجهة فريقه القديم فريق ليستر سيتي الذي نجح معه في الفوز بلقب الدوري الانجليزي في موسم 2016 لذلك ستكون تلك المواجهة خاصة للاعب الجزائري الكبير.

ليستر سيتي Vs مانشستر سيتي.

البطولة : كأس الرابطة الإنجليزية (ربع نهائي).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : ووكرز ستديوم .

المعلق : حسن العيدروس .

كورة لايف .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي (كاس الرابطة الانجليزية) بث مباشر اليوم .. koralive

موعد المباراة :

10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:45 مساءاً بتوقيت العراق .

9:45 مساءاً بتوقيت السودان .

10:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:45 مساءاً بتوقيت تونس .

8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:45 مساءاً بتوقيت قطر.

7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .