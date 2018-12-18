إحدى متظاهري السترات الصفراء بفرنسا: لا نشعر بالديمقراطية

قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن أعداد متظاهري السترات الصفراء انخفضت مقارنة بالأسابيع الماضية، مضيفًا أن المواطن الفرنسي يدفع ثمن تلك المظاهرات.





وعلى الجانب الآخر، عقبت إحدى المشاركات في مظاهرات السترات الصفراء، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أنهم لا يشعرون بالديمقراطية، ولا يمكنهم التعبير عن رأيهم والقيام بمظاهرات في أي وقت يريدونه.



