إحدى متظاهري السترات الصفراء بفرنسا: لا نشعر بالديمقراطية
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 09:24 م
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن أعداد متظاهري السترات الصفراء انخفضت مقارنة بالأسابيع الماضية، مضيفًا أن المواطن الفرنسي يدفع ثمن تلك المظاهرات.
وعلى الجانب الآخر، عقبت إحدى المشاركات في مظاهرات السترات الصفراء، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أنهم لا يشعرون بالديمقراطية، ولا يمكنهم التعبير عن رأيهم والقيام بمظاهرات في أي وقت يريدونه.
وأضاف أن النواب يمررون القوانين، ولا يستمعون للشعب، متابعة: "سعيدة أن الشعب فاق"، لافتة إلى أن خطاب ماكرون لم يحقق مطالبهم.
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