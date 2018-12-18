الأردن: 8% من الطلبة السوريين عاجزون عن استكمال دراستهم الجامعية

كشفت دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية، في العاصمة عمان، أن 8% من الطلبة السوريين اللاجئين في المملكة، اضطروا إلى تأجيل دراستهم الجامعية، بسبب العجز عن دفع الأقساط السنوية.











وأضافت الدراسة التي أُعلنت نتيجتها في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "التحدي التعليمي: تحديد العوائق واغتنام الفرص بالتعليم العالي للاجئين السوريين في الأردن"، أن 50% من الطلبة السوريين في عمر الدراسة الجامعية، والذين يبلغ عددهم 16 ألفاً، يواجهون صعوبة في تغطية نفقات الدراسة الجامعية، فيما بينت أن 5% من الطلبة عجزوا عن تجاوز الصعوبات، وإكمال دراستهم.









ويلجأ غالبية الطلبة الذين واجهوا مشاكل في معادلة شهاداتهم، أو إحضار الأوراق الثبوتيه، إلى دعم الأهل، أو الحصول على قروض، أو الدفع بالشيكات المؤجلة لتسديد الأقساط الجامعية، حسب الدراسة.









يشار إلى أن الأردن يستقبل أكثر من 640 ألف لاجئ سوري مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، فيما تقدر السلطات الأردنية عدد السوريين بالمملكة بأكثر من 1.3 مليون شخص.