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موريتانيا: مصادرة نصف طن من المخدرات واعتقال 722 متهماً

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 09:19 م
موريتانيا: مصادرة نصف طن من المخدرات واعتقال 722 متهماً
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وكالات
 
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قال المدير العام للأمن في موريتانيا، الفريق محمد ولد مكت، اليوم الثلاثاء، إن المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات النفسية، تمكن في 2018 وحده، من تفكيك عدد من شبكات تهريب وتوزيع المخدرات في البلاد.

وأوضح ولد مكت، وفق موقع "صحراء ميديا" الإخباري الموريتاني، أن "مكتب مكافحة المخدرات، تمكن من ضبط وتوقيف 722 متهماً بالمتاجرة بالمخدرات، في السنة الجارية، ومصادرة 563 كيلوغراماً من المخدرات و4332 قرصاً من الحبوب المخدرة والمنشطة".

وأضاف ولد مكت في كلمة خلال الذكرى الـ33 لتأسيس الشرطة الموريتانية، أن "الموقوفين بتهمة المتاجرة بالمخدارات البالغ عددهم 722 متهم، وصل عدد الأجانب بينهم إلى 215 متهماً".
المزيد عن: نصف طن موريتانيا مصادرة مخدرات متهم اعتقال 722
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