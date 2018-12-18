سفير مصر في بوركينا فاسو يرتب وصول المصري

أجرى شريف مختار سفير مصر بدولة بوركينا فاسو اتصال مع محمد الخولي نائب رئيس المصري، لتأكيد موعد وصول الفريق إلى بوركينا، استعدادًا لمواجهة ساليتاس بكأس الكونفدرالية.









وأكد مختار، خلال اتصاله مع نائب مجلس الإدارة، على إتمام كافة الترتيبات المتعلقة باستقبال بعثة الفريق البورسعيدي، وحجز مقر الإقامة والتنقلات وملاعب التدريب.









ومن المقرر أن تتوجه بعثة المصري برئاسة الخولي إلى بوركينا فاسو فجر الخميس المقبل، استعدادًا لخوض مباراة الإياب في دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.









وتطير البعثة على متن الخطوط الجوية الأثيوبية، لتصل مطار أديس أبابا "ترانزيت" وتبقى هناك لمدة أربعة ساعات، ثم تتجه مباشرة إلى بوركينا فاسو.









وتعتبر تلك المباراة هي الأولى للمدير الفني الجديد إيهاب جلال، عقب تعيينه بصفة رسمية خلفًا للمُقال مصطفى يونس، بسبب النتائج المخيبة.









وكان جلال، وقع عقود تدريب المصري، مساء الأحد الماضي عقب فسخ تعاقده مع أهلي طرابلس الليبي، بالتراضي ودفع 100 ألف دولار، قيمة الشرط الجزائي.









ويلتقي المصري البورسعيدي ساليتاس اف سي البوركيني، في الرابعة عصر السبت المقبل بتوقيت بوركينا، السادسة مساءً بتوقيت مصر، على إستاد الرابع من أغسطس بالعاصمة واجادوجو.









وكان الفريق البورسعيدي خسر من ساليتاس البوركيني، بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب بورسعيد، الجمعة الماضية في ذهاب دور الـ32 من البطولة، ويحتاج للفوز بثلاثة أهداف نظيفة في لقاء الإياب للتأهل إلى دور الـ 32 مكرر.



