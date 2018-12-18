يلا شوت | Yalla Shoot | مانشستر وسيتي وليستر اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف

يخوض مانشستر سيتي، مواجهة صعبة أمام ليستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في اللقاء الذي سيقام على ملعب " ووكرز ".

يخوض مانشستر سيتي، مواجهة صعبة أمام ليستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في اللقاء الذي سيقام على ملعب " ووكرز ".

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موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اليوم

البطولة :كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : حسن عيدروس

الساعة : 9:45 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:45 مساء بتوقيت السعودية



