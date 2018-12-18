كورة ستار - kora star| بث مباشر الآن مباراة مانشستر سيتي وليستر اليوم في كأس العالم جودة عالية | لينك بين سبورت مجاني HD

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين 18/12/2018 رابط ماتش المان سيتي ضد ليستر سيتي يستعد مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر لمواجهه ليستر سيتي على أرضية ملعب استاد كينج باور في مواجهه من العيار الثقيل ، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة ، الساعة 10:45 يتوقيت مكة المكرمة ، وسوف تبث على قناة بي إن سبورتس 2 ، ليعلق على أحداثها المعلق الجزائري حفيظ دراجي.





مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر اليوم ويستعد جوارديولا ورجله للمواجهه وهما في حالة جيده ، بعد فوزهم الأخير بثلاية لهدف ضمن منافسات الجولة الـ 17 من البريميرليج، وبهذا الفوز وصل الأزرق السماوي للنقطة 44 في المركز الثاني بترتيب الجدول خلفآ للفربول المتصدر بـ 45 نقطة، وسيدخل زملاء رياض محرز هذا اللقاء على أمل تحقيق الفوز للوصول لدور المقبل من البطولة.





كورة اون لاين مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي وعلى الجانب الأخر يقدم ليستر سيتي موسمآ سئ في المجمل ، ففريق محرز السابق بعد 17 مباراة استطاع أن يحصد 22 نقطة فقط وضع نفسه في المركز الثاني عشر متفوقًا على برايتون بفارق نقطة واحدة الذي يحتل المركز الثالث عشر، بعد أن حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في أربع وخسر 7 مواجهات.





وكان فريق ليستر سيتى قد بدآ مشواره في البطولة بمواجهة فريق ولفارهامبتون وانتهت المباراة بالفوز لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية، وفى دور ال16 أقصى فريق ساوثهامبتون بركلات الجزاء أيضا بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة 0-0، كما أن فريق ليستر سيتى قد خسر من منافسه كرستيال بالاس فى لقائه بالجولة الماضية ضمن منافسات الجولة الـ 17 فى البريمير ليج 1-0،





ومن المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيله فريقه كالتالي : حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.





خط الدفاع: كايل ووكر / فينسنت كومباني / نيكولاس أوتاميندي / فابيان ديلف.

خط الوسط: إلكاي غوندوغان / ديفيد سيلفا / كيفن دي بروين.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / سيرجيو أجويرو.





ينزل حامل اللقب مانشستر سيتي ضيفاً على ليستر سيتي فوق أرضية ملعب "كينغ باور ستاديوم"، في الدور ربع النهائي من كأس رابطة الأندية الإنكليزية للمحترفين. ويدرك مانشستر سيتي أن الفوز على ليستر سيقربه كثيراً من الاحتفاظ باللقب.





تحديث قبل مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي الان :

يعاني المان سيتي من تراجع في المستوي واعلن البلجيكي كيفن دي بروين ان اصابة اللاعبين احد اهم الاسباب التي تسببت في ذلك ويذكر ان بروين احد العوامل الحاسمة في تحقيق مان سيتي لقب الدوري الموسم السابق.