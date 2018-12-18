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مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: العاصمة الإدارية الإنجاز الأكبر لمصر

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 09:19 م
مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: العاصمة الإدارية الإنجاز الأكبر لمصر
مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية
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هدى عبدالرازق
 
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قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن "مشروع العاصمة الإدارية ساهم في تقليل معدلات البطالة في مصر".

وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، أن "الموازنة العامة للدولة لم تتحمل مليمًا في تكاليف العاصمة الإدارية، والمشروع يعد هو الإنجاز الأكبر لمصر في الفترة السابقة".

وأوضح أن "المشروع يوفر حوالي 700 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهناك نمو كبير في الاقتصاد بالفترة الحالية، والنمو السكاني مشكلة ثقافية لن يتم حلها في ليلة وضحاها".

وذكر أن "معدلات النمو السكاني في التسعينات كان أقل، وحملات (حسنين ومحمدين) كانت لهم فائدة كبيرة، ولكن الزيارة ارتفعت في بداية القرن الـ21"، مؤكدًا أن "مصر تشهد نموًا اقتصاديًا حقيقيًا، ومتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية لـ10 مليارات دولار بنهاية العامة".
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