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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر يوتيوب في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، مباراة قوية منتظرة بين الفريقين يسعى كل فريق إلى الفوز من أجل التأهل للدور نصف النهائي، وكان فريق السيتي قد خاض المباراة الأخيرة له أمام إيفرتون في الدوري واستطاع الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ويسعى فريق السيتي بالفوز بالبطولة وأيضًا الفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم ويعد أقرب منافسي السيتي هذا الموسم هو فريق ليفربول.

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب ووكرز ستديوم وتنقل قناة بي ان سبورت اتش دي 2 اللقاء بتعليق حسن العيدروس.

كورة Alahly HD يلا شوت | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة مان سيتي وليستر مباشر

10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .9:45 مساءاً بتوقيت مصر .9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .10:45 مساءاً بتوقيت العراق .9:45 مساءاً بتوقيت السودان .10:45 مساءاً بتوقيت اليمن .9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .8:45 مساءاً بتوقيت تونس .8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .8:45 مساءاً بتوقيت المغرب .11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.10:45 مساءاً بتوقيت البحرين.11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.10:45 مساءاً بتوقيت الكويت .10:45 مساءاً بتوقيت قطر.7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .7:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .