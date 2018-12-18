بلومبيرج: تفاؤل سعودي في ميزانية 2019 يتحدى معظم توقعات أسعار النفط

قال تقرير لصحيفة بلومبيرج الأمريكية إن الحكومة السعودية تتوقع كسب مزيد من النفط العام المقبل، وهو التفاؤل الذي يتحدى معظم توقعات أسعار النفط ويتخلى عن صنع سياسة الافتراضات المالية المحافظة.

وأضاف التقرير أن أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم تقدر أن متوسط ​​سعر برميل النفط يبلغ نحو 80 دولارا في 2019 بافتراض أن إنتاجها لا يزال يبلغ 10.2 مليون برميل يوميا وأن أرامكو السعودية لن تزيد من مخصصاتها للحكومة، وفقا لزيد داوود، كبير الاقتصاديين في بلومبيرج الشرق الأوسط.

ويقدر أن النفط سيحتاج للتداول فوق 95 دولارا للبرميل هذا العام للمملكة من أجل موازنة ميزانيتها. ويتوقع المحللون أن يبلغ سعر النفط في عام 2019 حوالي 73 دولاراً للبرميل، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرج.

وترى السعودية أن عائداتها النفطية سترتفع إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات في العام المقبل.

وقال داود إن المسؤولين في المملكة العربية السعودية يجب أن يتوقعوا ارتفاع أسعار النفط، أو المزيد من عائدات النفط إلى الخزينة الحكومية، أو ارتفاع الصادرات، أو مزيج من العوامل الثلاثة جميعها، لتبرير الزيادة في عائدات النفط. في حين يستمر البيع، مع تراجع خام برنت إلى ما دون 58 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء والتداول عند أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2017.

وأضاف أن الدعوة الصعودية للمملكة العربية السعودية علامة على أن المملكة تتوقع جهودها لتقليص أعضاء أوبك وحلفائها لخفض الإنتاج القادم العام سوف تدعم الأسعار. على افتراض سعر أعلى للنفط من معظم المحللين هو الخروج من الميزانيات السابقة.

في العام الماضي، قامت المملكة العربية السعودية على أساس ميزانية 2018 على أساس سعر الخام البالغ 63 دولاراً للبرميل، وهو الرقم القياسي العالمي برنت في طريقه إلى 72 دولارا هذا العام.