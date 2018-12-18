ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"سعدالدين": العاصمة الإدارية تساوي مساحة سنغافورة

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 09:17 م
سعدالدين: العاصمة الإدارية تساوي مساحة سنغافورة
أسامة سعدالدين
طباعة
Advertisements
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال المستشار أسامة سعدالدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الغرف، إن العاصمة الإدارية تمتد على 168 ألف فدان، وتستوعب 18 مليون نسمة بحلول 2050، وسيكون بها شريان أخضر، وسيكون بها 20 ناطحة سحاب، وهي شريان جديد لمصر.

وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، أن مساحة العاصمة الإدارية تساوي مساحة سنغافورة، والإنجازات فيها رائعة، تتدل على قوة الدولة المصرية، والعاصمة تمثل نقلة حضارية تستحق الاحترام بكل السبل.

وتابع: "العاصمة الإدارية ستبهر الجميع، وهناك دول عملوا على إنشاء عواصم جديدة ليمثلوا نهضة حضارية لبلدهم".
المزيد عن: مساحة العاصمة الادارية العاصمة الادارية الجديدة التطوير العقاري الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
الترجي التونسي
6
x
ركلات جزاء
5
جوادالاخارا
ريفير بليت
4
x
ركلات جزاء
5
العين
كأس مصر
الجزيرة بمطروح
1
x
17:00
1
بتروجت
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
21:30
-
ميلان
كأس كاراباو
ميدلزبره
0
x
21:45
0
بورتون ألبيون
ليستر سيتي
0
x
21:45
0
مانشستر سيتي