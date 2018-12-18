"سعدالدين": العاصمة الإدارية تساوي مساحة سنغافورة

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قال المستشار أسامة سعدالدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الغرف، إن العاصمة الإدارية تمتد على 168 ألف فدان، وتستوعب 18 مليون نسمة بحلول 2050، وسيكون بها شريان أخضر، وسيكون بها 20 ناطحة سحاب، وهي شريان جديد لمصر.



وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، أن مساحة العاصمة الإدارية تساوي مساحة سنغافورة، والإنجازات فيها رائعة، تتدل على قوة الدولة المصرية، والعاصمة تمثل نقلة حضارية تستحق الاحترام بكل السبل.



وتابع: "العاصمة الإدارية ستبهر الجميع، وهناك دول عملوا على إنشاء عواصم جديدة ليمثلوا نهضة حضارية لبلدهم".