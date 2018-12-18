مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر 18-12-2018 كأس الرابطة الإنجليزية
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 09:13 م
عمرو عادل
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر 18-12-2018 كأس الرابطة الإنجليزية
يخوض مانشستر سيتي، مواجهة صعبة أمام ليستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في اللقاء الذي سيقام على ملعب " ووكرز ".
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر 18-12-2018 كأس الرابطة الإنجليزية
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موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اليوم
البطولة :كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : حسن عيدروس
الساعة : 9:45 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 10:45 مساء بتوقيت السعودية
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