يلا شوت .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر اون لاين اليوم 18-12-2018 كأس الرابطة الإنجليزية يلتقى اليوم فريق نادى ليستر سيتي مع. نظيرة فريق نادى مانشستر سيتي فى اطار منافسات الربع نهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ، وسوف تُقام المباراة على أرض ملعب كينغ باور بمدينة ليستر بالأراضي الإنجليزية يخوض السيتيزينز لقاء اليوم بعد الفوز الكبير له على حساب إيفرتون بثلاث أهداف مقابل هدف واحد ، وبذلك تصدر الأزرق السماوي للبطولة وامتلك 44 نقطة .

يلا شوت .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

مشاهدة قناة بي ان سبورت 2 bein sport hd يدخُل فريق نادى مانشستر سيتي لقاء اليوم طمعاً فى حجز مكانة بالنصف نهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية ، بينما يسعى ليستر سيتي لتحقيق نفس الهدف ضمن محاولاته للفوز بأى لقب خلال هذا الموسم ، وذلك لإهدائه إلى الرئيس السابق للنادي ، والذي توفى اثر حادث اليم في الشهر الماضي , كما انه سننقل لكم المباراة اون لاين بث حي ومباشر بعدة جودات ضعيفة ومتوسطة وعالية حسب سرعة الأنترنت لديك للتمكن من مشاهدة المباراة بدون تقطيع.

يلا شوت .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

بطاقة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي :

ليستر سيتي Vs مانشستر سيتي.

البطولة : كأس الرابطة الإنجليزية (ربع نهائي).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : ووكرز ستديوم .

المعلق : حسن العيدروس .

يلا شوت .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي:

في تمام الساعة الــ 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة الــ 9:45 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة الــ 9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة الــ 9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة الــ 9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة الــ 9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .