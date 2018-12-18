يلا شوت | بث حي | Man City | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة مانشستر سيتي بث مباشر| Bein Sport 2

يخوض مانشستر سيتي مواجهة قوية ضد ليستر سيتي، مساء الثلاثاء، على ملعب “ووكرز” في ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

وتُعدُّ هذه المواجهة ذات طابع خاص بالنسبة للنجم الجزائري رياض محرز، صانع ألعاب مانشستر سيتي وأحد أبرز نجوم ليستر سيتي السابقين، والذي قاده لموسم تاريخي فازه به بلقب الدوري الإنجليزي.

ويخوض رياض محرز أول مواجهة ضد فريقه السابق ليستر سيتي، وفي زيارة هي الأولى لملعب “ووكرز” كمنافس وليس صاحب أرض وهو اختبار عاطفي صعب لمحرز أمام ثعالب ليستر.. وهو ما ترصده “الفجر الرياضي” في التقرير الآتي: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر 18-12-2018 كأس الرابطة الإنجليزية

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موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اليوم

البطولة :كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : حسن عيدروس

الساعة : 9:45 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:45 مساء بتوقيت السعودية