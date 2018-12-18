زيكو: كاشيما فقد أهم لاعبيه.. وفينسيوس يتميز عن بقية اللاعبين

علق أسطورة المنتخب البرازيلي زيكو، مدرب كاشيما أنتلرز الياباني السابق، على الخيارات المتاحة من كاشيما ضد فريق ريال مدريد، قبل مواجهة الفريقين، بنصف نهائي مونديال الأندية.





وقال زيكو في تصريحات صحفية: "خسروا لاعبين مهمين قبل مجيئهما، المهاجم سوزوكي ولاعب خط الوسط كينتو، كان الاثنان مع المنتخب الياباني في كأس آسيا، هذا كما لو أن مدريد خسر اليوم مودريتش وبنزيما، لكن الفوز ضد شيفاس أعطانا الكثير من الثقة".





وأضاف: "كيف اختفت شخصية صانع الألعاب؟ شوهدت شخصية صانع الألعاب لأن زيدان وضع ايسكو مع مودريتش على جانب واحد ، كروس من جهة أخرى وكاسيميرو خلفه".



