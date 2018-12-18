زيكو: كاشيما فقد أهم لاعبيه.. وفينسيوس يتميز عن بقية اللاعبين
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 07:29 م
عمر عبدالعزيز
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علق أسطورة المنتخب البرازيلي زيكو، مدرب كاشيما أنتلرز الياباني السابق، على الخيارات المتاحة من كاشيما ضد فريق ريال مدريد، قبل مواجهة الفريقين، بنصف نهائي مونديال الأندية.
وقال زيكو في تصريحات صحفية: "خسروا لاعبين مهمين قبل مجيئهما، المهاجم سوزوكي ولاعب خط الوسط كينتو، كان الاثنان مع المنتخب الياباني في كأس آسيا، هذا كما لو أن مدريد خسر اليوم مودريتش وبنزيما، لكن الفوز ضد شيفاس أعطانا الكثير من الثقة".
وأضاف: "كيف اختفت شخصية صانع الألعاب؟ شوهدت شخصية صانع الألعاب لأن زيدان وضع ايسكو مع مودريتش على جانب واحد ، كروس من جهة أخرى وكاسيميرو خلفه".
وواصل: "أتابع ريال مدريد؟ لقد ناقشت مبارياتهم ثلاث سنوات. عندما فازوا بدوري الأبطال للمرة الثالثة، أجريت مقابلة مع مارسيلو وكاسيميرو، وطلبت منهم التحدث إلى فلورنتينو لتجديد عقدي في (Sporte Interativo)، أنا محظوظ!".
وتابع: "في الأساس، جلوس بيل على مقاعد البدلاء بسبب وضع ايسكو في الفريق ؟ بالضبط .. الآن ، في جميع الفرق تقريبًا، يلعب ثلاثة أو أربعة في خط الوسط، ولكن بطريقة خطية. وليس هناك صانع ألعاب".
وأكمل: "بنزيما ليس كذلك ، على الرغم من أنه يرتدي الرقم 9 ؟ أنا أحب ذلك كثيرا. إنه مهاجم ، ولكن يمكنك أن ترى أنه لاعب قادر على تسجيل الكثير من الاهداف . يمكنه اللعب بجانب المهاجمين ، فهذا هو الأفضل بالنسبة له".
وكشف بقوله: "رونالدو وبنزيما يكملان بعضهما البعض بشكل جيد. في المواسم الأخيرة لكريستيانو في ريال مدريد كان يلعب كمهاجم وبنزيما بجانبه، كان مساعداً جيداً وكان سعيداً باللعب بجانبه".
وبسؤاله .. هل سبق لك اللعب ضد مدريد؟ ـأجاب: "مرة واحدة، ولكن كان ذلك عندما كنت بالفعل في أودينيزي ، مباراة ودية ، في ذلك الوقت كان في مدريد خوانيتو، سانتيانا، ستيليكي، في ذلك الوقت كان هناك الكثير من الحديث عن مدريد، نعم، لأنه كان له نفس الراعي الذي كان لـ اودينيزي، (زانوسي)".
وحول النجم الشاب فينسيوس جونيور، قال: "إنه شاب لديه مستقبل عظيم ، ماهرا جدًا ، قوي وسريع ومرواغ ... ولكنه مثل أي شخص يحتاج إلى تحسين أساسيات اللعب، ما هو مؤكد هو أنه واحد من آخر الإكتشافات الكبيرة للبرازيل".
وأردف: "فينسيوس رهان! لكن ما فعله بالفعل في فئته سواء مع فلامينجو أو مع المنتخب الوطني، يميزه عن بقية اللاعبين .. الآن ، لا يمكننا أن نطلب منه أن يفعل كل شيء بعمر الـ 18 سنة".
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