رفض المدرب الأرجنتيني لفريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي، ماوريسيو بوكيتينو، اليوم الثلاثاء، التعليق على احتمال خلافته البرتغالي جوزيه مورينيو المقال من تدريب مانشستر يونايتد، مؤكداً أنه يركز جهوده على فريقه الحالي.



ورشحت مكاتب المراهنات مدرب توتنهام بوكيتينو لخلافة مورينيو في "أولد ترافورد"، بعد إعلان "الشياطين الحمر" إقالة البرتغالي (55 عاماً)، بعد أسوأ انطلاقة محلية للفريق منذ 1990.



وأعلن يونايتد أنه سيعين قريباً مدرباً موقتاً يتولى قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، وينتظر الموسم المقبل لتعيين مدرب دائم.



ومن شأن ذلك منح إدارة "الشياطين الحمر"" الوقت الكافي لإغراء بوكيتينو (46 عاماً) لمغادرة توتنهام، الفريق الذي يدربه منذ 2014، واكتسب معه صيتاً كواحد من ألمع المدربين الشبان في أوروبا.



وفي مؤتمر صحافي عشية مباراة ضد آرسنال في الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، قال بوكيتينو: "بعد حوالي 5 أعوام، ثمة الكثير من الشائعات حول منصبي كمدرب مع توتنهام، لا أستطيع الإجابة على هذا النوع من الأسئلة لأن الشائعات تحدث".



وأضاف: "أريد أن أبذل قصارى جهدي مع فريقي الحالي".



ورفض بوكيتينو التعليق على أسباب إقالة مورينيو، مقراً بأنه يشعر بالأسف لرؤية صديقه يبعد بعد موسمين ونصف موسم في منصبه.



وقال: "بداية أود أن أعرب عن أطيب تمنياتي له، أشعر بالأسف الشديد تجاهه، لدي علاقة جيدة جداً مع جوزيه، هو صديق جيد، وهذه أنباء مؤسفة، ليس من شأني ما حدث في ناد آخر".