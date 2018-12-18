ماذا يحدث في فائض إيرادات الميزانية العامة للدولة؟
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 07:38 م
الفجر السعودي
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تضمن المرسوم الملكي الخاص بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1440 / 1441، والذي صدر اليوم الثلاثاء، ما سيحدث في فائض إيرادات الميزانية.
وجاء في البند الخامس من المرسوم،
الآتي:
1 – يحول ما قد يتحقق من فائض في
إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
2 – تفويض وزير المالية خلال السنة
المالية – استثناءً من الفقرة ( 2 ) في البند ( أولاً ) والفقرة ( 1 ) في البند ( خامساً
) من هذا المرسوم – بتخصيص جزء من الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها والمودعة
بحساب جاري وزارة المالية – تنفيذاً للأمر الملكي رقم ( 55685 ) بتاريخ 30 / 11 /
1438هـ – للأجهزة الحكومية التي ينص نظامها على تمويل نفقاتها من إيراداتها وبما يحقق
الاستدامة والكفاءة في الإنفاق .
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