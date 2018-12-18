طنطا يختتم مرانه الأساسي لمواجهة أبو قير بالقسم الثاني (صور)
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 07:36 م
سارة سالم
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خاض فريق طنطا بقيادة أيمن المزين المران الأساسي اليوم الثلاثاء عاب ملعب نادي طنطا، حيث عقد المزين محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وشدد علي أهمية المباراة المقبله أمام ابو قير، وضرورة تقديم أداء جيد والخروج بالثلاث نقاط.
بدأ المران بالجري حول الملعب، ثم خاض اللاعبين فقرة تدريبات بدنية لرفع معدلات اللياقة البدنية.
وأعقب الفقرة البدنية فقرة تدريبات بالكرة قبل إجراء تقسيمة فنية قوية.
وحرص عادل الخطيب مدرب الحراس، علي تنظيم حصة تدريبية متنوعة لحراس المرمي تضم تدريبات خاصة بالتصويبات والعرضيات.
وشهد المران غياب اسلام طارق للاصابة، وسيغيب عن المباراة المقبلة.
يذكر أن طنطا سيواجه ابو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل ضمن مواجهات الجولة الختامية للدور الأول من دوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري.
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