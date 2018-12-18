طنطا يختتم مرانه الأساسي لمواجهة أبو قير بالقسم الثاني (صور)

خاض فريق طنطا بقيادة أيمن المزين المران الأساسي اليوم الثلاثاء عاب ملعب نادي طنطا، حيث عقد المزين محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وشدد علي أهمية المباراة المقبله أمام ابو قير، وضرورة تقديم أداء جيد والخروج بالثلاث نقاط.



