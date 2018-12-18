ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء في المملكة

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 07:35 م
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء في المملكة
حالة الطقس
طباعة
Advertisements
الفجر السعودي
 
Advertisements

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة.

 

وتشمل الحالة مناطق: ” القصيم، وعسير، والمرتفعات الباحة، ومكة المكرمة.

 

كما توقعت الهيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار على المدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والمرتفعات الغربية.

 

وتتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة، وشرق المملكة.

المزيد عن: طقس الاربعاء حالة الطقس السعودية الارصاد
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
الترجي التونسي
1
x
15:30
1
جوادالاخارا
ريفير بليت
2
x
18:30
2
العين
كأس مصر
الجزيرة بمطروح
1
x
17:00
1
بتروجت
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
21:30
-
ميلان
كأس كاراباو
ميدلزبره
-
x
21:45
-
بورتون ألبيون
ليستر سيتي
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي