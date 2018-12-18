حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء في المملكة

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة.

وتشمل الحالة مناطق: ” القصيم، وعسير، والمرتفعات الباحة، ومكة المكرمة.

كما توقعت الهيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار على المدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والمرتفعات الغربية.

وتتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة، وشرق المملكة.