سعر اليورو أمام الجنيه خلال التعاملات اليوم الثلاثاء 18/12/2018

شهد سعر صرف العملة الأوربية الموحدة "اليورو" أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال التعاملات اليوم الثلاثاء، بالرغم من ارتفاع سعر اليورو أمام الدولار على المستوي العالمي.





وجاء سعر اليورو في البنوك كالتالي:





سعر اليورو في البنك المركزى





20.29 جنيه للشراء

20.40 جنيه للبيع





سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

20.13 جنيه للشراء

20.37 جنيه للبيع





سعر اليورو في بنك مصر

20.17 جنيه للشراء

20.31 جنيه للبيع





سعر اليورو في بنك القاهرة

20.23 جنيه للشراء

20.39 جنيه للبيع





سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

20.22 جنيه للشراء

20.46 جنيه للبيع





سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.33 جنيه للشراء

20.48 جنيه للبيع





سعر اليورو في بنك الإسكندرية

20.19 جنيه للشراء

20.35 جنيه للبيع





واليورو يعد ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي بعد الدولار الأمريكي، ويتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون. كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.





ابتداء من عام 1999 تم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفي، وابتداء من الأول من يناير عام 2002 استبدل اليورو عملات الدول المنضمة لاتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية. اليورو الواحد مقسم إلى 100 سنت.





حقق اليورو سعر صرف قياسي في 15 يوليو 2008 ليبلغ سعر 1.5990$ دولار أمريكي. أدنى قيمة تعامل له مقابل الدولار الأمريكي وصل إليها اليورو في 26 أكتوبر 2000، بلغ حينها 0,8225 دولار أمريكي.





فكرة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" قديمة بعمر الاتحاد الأوروبي نفسه، لكن بدأ تطبيقها عمليا في عام 1970 من خلال خطة فيرنر التي طرحها رئيس الوزراء اللوكسمبورجي بيير فيرنر، التي كانت نواة الإتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي. كان أمل هذه الخطة تطبيق عملة موحدة في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي بحلول عام 1980.





لكن سرعان ما انهارت الفكرة وحل محلها عام 1972 اتحاد تصريف العملة الأوروبي ولاحقا عام 1979 النظام النقدي الأوروبي. هدف النظام النقدي الأوروبي كان المحافظة على استقرار العملات المحلية. لتحقيق هذا الهدف، تم إنشاء عملة نقد شكلية لحساب تصريف العملة تحت اسم الإيكو (ECU)، التي من الممكن على المرء وصفها بأنها العملة الأوروبية الموحدة السابقة لليورو. في عام 1988 تبنت اللجنة الأوروبية تحت رئاسة جاك ديلورس ما يسمى بتقرير ديلورس.



